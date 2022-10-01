Джо Байден подписал закон о выделении $12,4 млрд дополнительной помощи Украине

КИЕВ. 1 октября. УНН. Законопроект о финансировании федерального правительства до 16 декабря был принят Палатой представителей США в пятницу, избежав позорного частичного прекращения работы менее чем за шесть недель до промежуточных выборов, когда под угрозой контроль над Конгрессом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поскольку государственное финансирование федеральных агентств заканчивается в полночь, законодатели Палаты представителей направили закон в Белый дом, где президент Джо Байден подписал закон.

По информации издания The New York Times, законопроект содержит:

$4,5 млрд экономической помощи для поддержки работы украинского правительства;

$3 млрд на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставки оружия и оборудования, а также логистику;

$2,8 млрд на операции американских военных в Европе, включая поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования;

$1,5 млрд, чтобы восполнить собственные военные запасы США, сократившиеся из-за поставок Украине;

$0,5 млрд для производства критически значимых вооружений для замещения отправленных Украине.

Законопроект, который включает дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военные усилия Украины против российского вторжения, был принят 100-местным Сенатом в четверг при поддержке обеих партий. Но он столкнулся с оппозицией в Палате представителей республиканцев, включая лидера партии Кевина Маккарти, и менее десятка республиканцев присоединились ко всем присутствующим демократам в одобрении законопроекта 226 против 200.

Напомним

Палата представителей США окончательно одобрила законопроект о временном государственном финансировании, в котором предусмотрено выделение для Украины финансовой помощи в размере 12,3 млрд долларов.