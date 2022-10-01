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Советник США по национальной безопасности: заявку Украины на НАТО "нужно рассматривать в другое время"

Советник США по национальной безопасности: заявку Украины на НАТО "нужно рассматривать в другое время"

КИЕВ. 1 октября. УНН. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты считают, что процесс вступления Украины в НАТО «следует начать в другое время». Об этом сообщает УНН.

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«Соединенные Штаты десятилетиями ясно давали понять, что мы поддерживаем политику открытых дверей для НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и странами, которые стремятся присоединиться», — сказал Салливан журналистам на пресс-брифинге в Белом доме.

Детали

По словам советника, лучший способ для США поддержать Украину — это практическая поддержка на местах в Украине, и «что процесс в Брюсселе следует начать в другое время».

Ранее в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса поддерживают «право Украины выбирать собственный путь», но предупредил, что любое решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами альянса.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Канада в пятницу также выразили поддержку членству Украины в НАТО, но воздержались от обещаний ускорить ее принятие.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина
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