Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,56 0,5869 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7560

Турция не принимает аннексию россией украинских территорий

Турция не принимает аннексию россией украинских территорий

КИЕВ. 1 октября. УНН. Турция не принимает аннексию россией захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Турции от 30 сентября, пишет УНН.

Детали

В МИД страны отметили, что Турция "не признала аннексию Крыма россией на нелегитимном референдуме в 2014 году и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины".

"Согласно этой позиции, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение россии аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято", - говорится в заявлении Турции.

В МИД страны отметили, что вновь заявляют о "поддержке решения этой войны, острота которой продолжает расти, на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров".

Напомним

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории.

После заседания СНБО Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, аннексия, война, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.