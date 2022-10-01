Турция не принимает аннексию россией украинских территорий

КИЕВ. 1 октября. УНН. Турция не принимает аннексию россией захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Турции от 30 сентября, пишет УНН.

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В МИД страны отметили, что Турция "не признала аннексию Крыма россией на нелегитимном референдуме в 2014 году и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины".

"Согласно этой позиции, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение россии аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято", - говорится в заявлении Турции.

В МИД страны отметили, что вновь заявляют о "поддержке решения этой войны, острота которой продолжает расти, на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров".

Напомним

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории.

После заседания СНБО Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.