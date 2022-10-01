Введение санкций СНБО позволит навсегда закрыть 1xBet в Украине: юрист объяснил механизм

КИЕВ. 1 октября. УНН. ООО “Твоя беттинговая компания” (1xBet) решила через суд обжаловать аннулирование лицензий для работы в Украине. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева, пишет УНН.

Детали

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей запретила работать букмекерам в Украине из-за их российских корней. Однако на чью сторону станет Фемида во время этого судебного процесса - доподлинно неизвестно. По мнению юриста Ростислава Кравца в случае, если бы СНБО наложил санкции на букмекера, то шансы на восстановление лицензии были бы крайне малы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Халатность на грани”: нардеп об отсутствии со стороны КРАИЛ инициативы по наложению санкций на 1xBet.

Цитата

“Санкции вводятся в действие решением СНБО, которое, в свою очередь, вводится в действие указом Президента. В случае, если СНБО введет санкции против 1xBet, то шансы на вероятное восстановление лицензии будут крайне малы”, - пояснил Ростислав Кравец.

В то же время в Министерстве юстиции Украины заявили, что именно Комиссия по регулированию государственных игр и лотерей должна инициировать введение санкций против 1xBet.

Однако, там до сих пор не нашли оснований для их наложения. Ранее в Комиссии не находили и российского следа букмекера, однако после личного вмешательства в ситуацию Президента Украины и Бюро экономической безопасности, КРАИЛ все же аннулировал 1xBet действующие в Украине лицензии.

Напомним

Несмотря на это, букмекеры до сих пор фактически продолжают работать в Украине: почти все сайты-зеркала 1xBet до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно делать ставки, играть в онлайн-казино и игры.