Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена - Politico

КИЕВ. 1 октября. УНН. Заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с внутренними обсуждениями, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси избежала четкого ответа на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, но сказала, что одобряет "гарантии безопасности" для Киева.

"Мы очень преданы демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы они имели гарантию безопасности", - сказала Пелоси.

Тем временем конгрессмен Майк Куигли заметил, что борьба Украины "является причиной, почему мы вообще создали НАТО". Он сказал: "После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя позволить уничтожить демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать".

Цитата

"По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена" - отметили журналисты Politico, впрочем, никакой прямой цитаты не привели.

Добавим

Членство Украины в НАТО в течение длительного времени было острой темой в Вашингтоне из-за 5 статьи Североатлантического договора, согласно которой США осуществляет военную защиту любой страны-члена НАТО, которая подвергнется нападению. Из-за того, что последние десятилетия угроза полномасштабного вторжения россии в Украину росла, Киев стремился получить эти военные гарантии.

Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, которое требует единодушного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между Соединенными Штатами и рф из-за вторжения москвы в Украину, а также из-за принудительных аннексий временно оккупированных территорий Украины, пишет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в НАТО.

Страны Балтии объявили, что "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины" в оборонный альянс.

США и Канада также выразили поддержку членству Украины в НАТО, но воздержались от обещаний ускорить ее принятие.

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