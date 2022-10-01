МИД Дании и Швеции вызывают послов рф из-за аннексии кремлем территорий Украины

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министерства иностранных дел Дании и Швеции вызывают послов рф виктора татаринцева и владимира барбина на разговор в связи с аннексией россией временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сообщения главы МИД Швеции Анн Линде в Twiiter и на сайте МИД Дании.

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"МИД вызвал российского посла, чтобы осудить незаконную попытку аннексии дополнительных территорий Украины. Недопустимые нарушения международного права. Поддержка Украины со стороны Швеции является непоколебимой", - написала Линде.

"Посла россии в Дании владимира барбина вызывают на разговор в МИД, который состоится с директором департамента внешней политики министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Детали

В связи с вызовом посла рф глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что попытки российского диктатора владимира путина аннексировать части украинских территорий "являются полным безумием". Он подчеркнул, что Дания никогда не согласится со стремлениями кремля "изменить границы Украины военной силой".

Напомним

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.