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"В аду на Красной площади": в ОП отреагировали на путинские празднования аннексии украинских территорий

"В аду на Красной площади": в ОП отреагировали на путинские празднования аннексии украинских территорий

Михаил Подоляк

КИЕВ. 1 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на митинг-концерт на Красной площади в москве с участием российского президента владимира путина, посвященный незаконной аннексии украинских территорий, пишет УНН.

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"В аду на Красной площади истерично праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории… Цивилизованный мир принимал решение об ускорении военной помощи Украине и остановке ru-беспорядка, нарушающего принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным…" - отметил Подоляк в Twitter.

Дополнение

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

После этого на Красной площади под кремлем устроили 100-тысячный концерт-митинг для празднования аннексии.

Источник: УНН
Теги: Россия, аннексия, война, Михаил Подоляк
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