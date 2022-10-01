"В аду на Красной площади": в ОП отреагировали на путинские празднования аннексии украинских территорий

КИЕВ. 1 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на митинг-концерт на Красной площади в москве с участием российского президента владимира путина, посвященный незаконной аннексии украинских территорий, пишет УНН.

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"В аду на Красной площади истерично праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории… Цивилизованный мир принимал решение об ускорении военной помощи Украине и остановке ru-беспорядка, нарушающего принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным…" - отметил Подоляк в Twitter.

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30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

После этого на Красной площади под кремлем устроили 100-тысячный концерт-митинг для празднования аннексии.