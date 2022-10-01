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Дети и родственники путина и окружения, российские олигархи и марионетки кремля: Украина ввела санкции против более 3600 человек

Дети и родственники путина и окружения, российские олигархи и марионетки кремля: Украина ввела санкции против более 3600 человек

КИЕВ. 1 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц - в списке более 3600 человек, среди которых российские олигархи, чиновники, пропагандисты, артисты - марионетки кремля, сообщили в субботу, 1 октября, в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в перечень, принятый СНБО, "вошли более 3600 физических и юридических лиц". В частности, по данным Минэкономики, в списке фигурируют:

  • дети и родственники владимира путина и его близкого окружения;
  • представители региональных элит и власти рф;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;
  • коллаборационисты, перешедшие на сторону врага;
  • высокопоставленные чиновники государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооружённых сил рф;
  • представители так называемых «правительств «лнр/днр», оккупационной «власти» АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также указано, что приняты санкции против иностранных граждан – так называемых «международных наблюдателей», которые принимали участие в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, добавили в министерстве.

Дополнение

Как подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, санкции будут введены «в отношении значимых физических и юридических лиц рф, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, санкции, Украина
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