Дети и родственники путина и окружения, российские олигархи и марионетки кремля: Украина ввела санкции против более 3600 человек

КИЕВ. 1 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц - в списке более 3600 человек, среди которых российские олигархи, чиновники, пропагандисты, артисты - марионетки кремля, сообщили в субботу, 1 октября, в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в перечень, принятый СНБО, "вошли более 3600 физических и юридических лиц". В частности, по данным Минэкономики, в списке фигурируют:

дети и родственники владимира путина и его близкого окружения;

представители региональных элит и власти рф;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;

коллаборационисты, перешедшие на сторону врага;

высокопоставленные чиновники государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава вооружённых сил рф;

представители так называемых «правительств «лнр/днр», оккупационной «власти» АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также указано, что приняты санкции против иностранных граждан – так называемых «международных наблюдателей», которые принимали участие в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, добавили в министерстве.

Дополнение

Как подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, санкции будут введены «в отношении значимых физических и юридических лиц рф, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».