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"Лиман! Все будет - Украина!": руководитель ОП распространил видео с военными

"Лиман! Все будет - Украина!": руководитель ОП распространил видео с военными

Андрей Ермак

КИЕВ. 1 октября. УНН. Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак в Telegram распространил видео с украинскими военными, где один из воинов с флагом Украины объявляет "Лиман! Все будет - Украина!" возле стелы населенного пункта, пишет УНН.

Видео руководитель ОП не подписал.  

Дополнение

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники окружили российскую группировку в районе Лимана на востоке Украины, а поблизости освобождены пять населенных пунктов.

Перед этим глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что военные рф в Лимане на востоке Украины попросили у своего руководства выйти, но им отказали - в окружении более 5 тысяч военных рф.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, Луганск и Луганская область, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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