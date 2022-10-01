Новости: Политика
1 октября 2022, 13:29 • Юлия Шрамко • 16620
"Лиман! Все будет - Украина!": руководитель ОП распространил видео с военными
Андрей Ермак
КИЕВ. 1 октября. УНН. Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак в Telegram распространил видео с украинскими военными, где один из воинов с флагом Украины объявляет "Лиман! Все будет - Украина!" возле стелы населенного пункта, пишет УНН.
Видео руководитель ОП не подписал.
Дополнение
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники окружили российскую группировку в районе Лимана на востоке Украины, а поблизости освобождены пять населенных пунктов.
Перед этим глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что военные рф в Лимане на востоке Украины попросили у своего руководства выйти, но им отказали - в окружении более 5 тысяч военных рф.
Источник: УНН
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