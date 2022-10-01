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Министр обороны Германии отреагировала на заявку Украины о скором вступлении в НАТО

Министр обороны Германии отреагировала на заявку Украины о скором вступлении в НАТО

Кристина Ламбрехт

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт с осторожностью отнеслась к заявлению Президента Украины Владимира Зеленского о том, что он подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО после того, как россия аннексировала территории четырех областей Украины, сообщает Die Welt, пишет УНН.

Детали

Конечно, "Украина вольна выбирать альянс, в котором ей комфортно", цитирует ее слова издание.

Однако, вступление в НАТО связано с определенными требованиями. Теперь этот вопрос будет обсуждаться среди 30 стран НАТО, как сообщает издание, сказала министр.

"Германия не будет делать здесь никаких шагов сама", - отметила Ламбрехт.

Дополнение

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, после которого объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Германия
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