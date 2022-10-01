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Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу - Стефанчук

Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу - Стефанчук

КИЕВ. 1 октября. УНН. Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в субботу, 1 октября, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - отметил Стефанчук.

Дополнение

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины.

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Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, Руслан Стефанчук

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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