Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу - Стефанчук

КИЕВ. 1 октября. УНН. Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в субботу, 1 октября, в Twitter, пишет УНН.

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"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - отметил Стефанчук.

Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории. pic.twitter.com/WHoG82ga0k — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) 1 октября 2022

Дополнение

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины.

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