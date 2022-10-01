Украина решительно осудила и призвала освободить задержанного оккупантами гендиректора ЗАЭС

КИЕВ. 1 октября. УНН. Украина решительно осуждает задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова и призывает немедленно его освободить. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

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"МИД Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны россии и грубым нарушением международного права. россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС", - говорится в заявлении.

Детали

МИД Украины призвал международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи (G7) также принять решительные меры, чтобы освободить Мурашова.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - отметили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что Украина ожидает усиления давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими захватчиками ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей.

Ранее

Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.