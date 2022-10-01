Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,56 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идет похолодание - синоптики
В Украину идет похолодание - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4050

Украина решительно осудила и призвала освободить задержанного оккупантами гендиректора ЗАЭС

Украина решительно осудила и призвала освободить задержанного оккупантами гендиректора ЗАЭС

КИЕВ. 1 октября. УНН. Украина решительно осуждает задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова и призывает немедленно его освободить. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Цитата

"МИД Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны россии и грубым нарушением международного права. россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС", - говорится в заявлении.

Детали

МИД Украины призвал международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи (G7) также принять решительные меры, чтобы освободить Мурашова.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - отметили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что Украина ожидает усиления давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими захватчиками ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей.

Ранее

Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.