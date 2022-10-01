В Офисе Президента назвали условие, при котором возможны переговоры между Украиной и россией

КИЕВ. 1 октября. УНН. Урегулирование российско-украинской войны дипломатическим путем невозможно, поскольку россия только выдвигает ультиматумы. Когда войска рф покинут всю территорию Украины, включая Крым, тогда возможен вариант возвращения за стол переговоров. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica, передает УНН.

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"россия не хочет вести переговоры – она лишь выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться", - указал Подоляк.

Детали

Советник ОП подчеркнул, что псевдореферендумы на территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, а также дальнейшая аннексия их россией ничего не меняют для Украины.

"Референдумы не имеют юридической силы по международному праву. И Украина готова на все, чтобы их вернуть. Наши люди об этом нас просят. Это были фейковые голоса, к которым они не имели отношения. Тем, кто шел голосовать, направляли автомат в лицо и приказывали: "Голосуйте!" Поэтому наши контрнаступления продолжаются", - сказал он.

Напомним

Вчера, 30 сентября, российский президент владимир путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных регионов юга и востока Украины по итогам псевдореферендумов, которые Киев и Запад назвали фиктивными.

Во время церемонии диктатор заявил, что хочет переговоров, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий.