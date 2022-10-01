Подоляк о ядерных угрозах кремля Украине: шансы невысоки, но они есть

КИЕВ. 1 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica заявил, что шансы ядерного конфликта невысокие, но они есть. Он отметил, если мир допустит нарушение международной ядерной безопасности, катастрофические последствия будут не только в Украине, передает УНН.

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"Шансы ядерного конфликта невысоки, но они есть. И если мир – я имею в виду гражданскую часть мира – допустит полный крах международной ядерной безопасности, мы будем иметь катастрофические последствия не только для Украины. Все страны без ядерного оружия почувствуют риск вторжения со стороны россии, договор о нераспространении ядерного оружия станет макулатурой и начнется гонка вооружений. Готов ли Запад к этому?" - заметил Подоляк.

Детали

На вопрос о том, какой будет реакция стран мира, если путин все же применит ядерное оружие в Украине, советник главы ОП ответил, что существует четкий протокол. Согласно ему страны, которые обладают ядерным оружием, в частности США, Франция, Великобритания, Индия и Китай обязаны отреагировать на действия страны, которая нарушит доктрину ядерного сдерживания.

"Также некоторые страны могут неформально объяснить россии, какие последствия ей грозят. Индия и Китай уже заявили о неприемлемости использования ядерных боеголовок. Глобальный ответ на возможную ядерную атаку придется принимать в рамках ЕС и НАТО", - отметил он.

Что предшествовало

30 сентября российский диктатор владимир путин заявил, что США применив ядерное оружие против Японии создали прецедент.

Ранее он заявлял, что россия будет защищать себя всеми доступными средствами, в том числе и ядерным оружием. По его словам, территориями рф также будут считаться и оккупированные регионы Украины, где были проведены псевдореферендумы.

В НАТО сообщили, что страны Альянса внимательно следят за изменениями в позиционировании ядерного потенциала рф.