россия пытается передать ЗАЭС "Росатому" - президент "Энергоатома"

КИЕВ. 1 октября. УНН. россия пытается передать Запорожскую атомную электростанцию из-под контроля Украины в "Росатом". Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин в комментарии BBC, информирует УНН.

Детали

По словам Котина, задержание гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова произошло тогда, когда российский диктатор владимир путин объявил об аннексии четырех областей Украины, среди которых и Запорожская.

Он отметил, что за два дня до похищения, на станцию с визитом приехали представители российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и сообщили, что ЗАЭС "перейдет под их контроль в связи с аннексией региона". Котин заметил, похищение Мурашова, вероятно, связано с попыткой заставить его принять передачу.

Цитата

"Они пытаются заставить его (Мурашова, - ред.) принять переход Запорожской АЭС от Украины к "Росатому". Но я уверен, что он против этого. Раньше он много раз отказывался принимать "русский мир" и так далее", — сказал Котин.

Контекст

В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара.

Котин призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла принять все возможные меры для срочного освобождения Мурашова из плена.

Украина решительно осудила задержание оккупантами гендиректора ЗАЭС и призвала немедленно его освободить.

россия заявила МАГАТЭ, что задержала Игоря Мурашова для "временного допроса".