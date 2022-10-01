Резников: "На следующей неделе услышим о еще одном интересном пакете помощи от наших партнеров"

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр обороны Алексей Резников анонсировал еще один пакет помощи Украине от партнеров, передает УНН со ссылкой на заявление министра в эфире национального телемарафона.

Цитата

"Как вы знаете, недавно был объявлен пакет помощи. И я жду, и добавляю интригу, мы с вами на следующей неделе услышим о еще одном интересном пакете от наших партнеров. Поэтому с хорошей новостью", - подчеркнул Резников.

Детали

Министр не уточнил о ком из партнеров идет речь и какое оружие попадет в пакет помощи.

Резников рассказал подробно о законе о ленд-лизе.

"Ленд-лиз означает больше финансового ресурса на то оружие которое мы получаем от наших партнеров в данном случае от США, потому что количество оружия зависит от двух факторов - это политическое решение давать именно это оружие нам, и соответственно - это означает, что мы к нему готовы, наши партнеры к нему готовы. Не просто дать. Надо дать к нему систему обслуживания, ремонта, инженеров, чертежей и многое другое. Потому что партнеры взвешенно подходят к принятию решения. С пониманием, что это не будет одноразовое действие, с пониманием, что это есть на складах, есть у производителей, и есть у партнеров", - добавил он.

Ранее

В субботу, 1 октября, вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Как известно, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая этого года. Он предусматривает быстрое предоставление нашему государству больших объемов вооружения без лишних бюрократических процедур.