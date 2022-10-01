За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, и станет еще больше, - Зеленский

КИЕВ. 1 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, подчеркнув, что их станет еще больше, пишет УНН.

Детали

Президент Украины сказал, что Россия устроила фарс на Донбассе — "абсолютный фарс, который хотела подать как якобы референдум". Оккупанты старались изобразить якобы настоящее голосование, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это все снимали в той части Донбасса, которую они контролировали.

Сейчас там украинский флаг.

Цитата

"За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше", — заявил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинское движение будет продолжаться. Он сообщил, что украинский флаг уже в Лимане Донецкой области.

"Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких «нестыковочек» будет все больше и больше", — добавил Президент.

Напомним

Украинские защитники окружили российскую группировку в районе Лимана на востоке Украины. Вблизи освобождены пять населенных пунктов.