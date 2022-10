Министерша обороны Германии неожиданно приехала в Одессу

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт совершила неожиданный визит в Украину в субботу. Это ее первый визит после вторжения России в феврале. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Приняла мою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт на юге Украины. Министерша принесла хорошие новости и больше инструментов для укрепления украинской армии", — написал Резников.

Детали

Министры обсудили текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью. Как отметил Резников, его немецкий коллега был рад пообщаться с нашими бойцами и увидеть систему «Гепард» на боевом дежурстве.

Как сообщает издание DW, министерша обороны ФРГ пообещала, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение следующих нескольких дней.

Ламбрехту пришлось на время укрыться в бункере из-за воздушной тревоги. Это первый визит Ламбрехта в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Напомним

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт с осторожностью отнеслась к заявлению Президента Украины Владимира Зеленского о том, что он подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО после того, как Россия аннексировала территории четырех областей Украины.

Hosted my colleague Christine Lambrecht in the southern .Frau Minister brought good news & more tools to strengthen #UAarmy.

We had a discussion about current geopolitical and security situation.Minister was glad to talk with our soldiers and see Gepard system on combat duty. pic.twitter.com/IKSMnSyqkR