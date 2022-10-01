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Кулеба провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном: США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе

Кулеба провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном: США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе

Дмитрий Кулеба с Энтони Блинкеном

Источник: mfa.gov.ua

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, где тот заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на любые незаконные шаги путина, пишет УНН.

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"Во время разговора с Энтони Блинкеном я поблагодарил США за непоколебимую поддержку, включая последние 12,35 миллиарда долларов на новую безопасность и бюджетную помощь", — написал Кулеба.

Госсекретарь заверил, что несмотря на любые незаконные шаги путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу.

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Источник: УНН
Теги: США, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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