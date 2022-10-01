Кулеба провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном: США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, где тот заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на любые незаконные шаги путина, пишет УНН.

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"Во время разговора с Энтони Блинкеном я поблагодарил США за непоколебимую поддержку, включая последние 12,35 миллиарда долларов на новую безопасность и бюджетную помощь", — написал Кулеба.

Госсекретарь заверил, что несмотря на любые незаконные шаги путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе.

В сегодняшнем’звонке с @SecBlinken, я поблагодарил США за их неизменную поддержку, включая последние $12,35 млрд в виде новой помощи в сфере безопасности и бюджетной помощи. Секретарь заверил, что независимо от любых незаконных шагов Путина’, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе — Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 1 октября 2022

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу.

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