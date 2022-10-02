Кулеба обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого руководители организаций обсудили заявку Украины на членство в Альянсе, пишет УНН.

Цитата

"Я позвонил Йенсу Столтенбергу, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать контакт по этому поводу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", — написал в своем Twitter Кулеба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил прямо на вопрос о заявке Украины о вступлении в Альянс. В то же время он подчеркнул, что это право каждой страны и заявку будут рассматривать

Напомним

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении в НАТО.

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже "в пути" в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.