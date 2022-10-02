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Кулеба обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО

Кулеба обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг

Источник: Тwitter\Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого руководители организаций обсудили заявку Украины на членство в Альянсе, пишет УНН.

Цитата

"Я позвонил Йенсу Столтенбергу, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать контакт по этому поводу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", — написал в своем Twitter Кулеба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил прямо на вопрос о заявке Украины о вступлении в Альянс. В то же время он подчеркнул, что это право каждой страны и заявку будут рассматривать

Напомним

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении в НАТО. 

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже "в пути" в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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