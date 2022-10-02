Мельник: "Россия не имеет шансов удерживать оккупированные территории под своим контролем"

КИЕВ. 2 октября. УНН. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду на то, что ВСУ продолжат успешное контрнаступление в Донецкой области. Об этом он заявил в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland, передает УНН.

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“Освобождение Лимана – после успешного контрнаступления в Харьковской области — является еще одним свидетельством того, что Украина выигрывает эту войну. Россия не имеет шансов удерживать оккупированные территории под своим контролем в долгосрочной перспективе”, – сказал Мельник.

Он также обратился к канцлеру Олафу Шольцу и федеральному правительству Германии с просьбой оснастить Украину “всем имеющимся тяжелым вооружением” - в том числе танками “Leopard”.

“Было бы роковой ошибкой, если бы федеральное правительство “шокировалось” угрозой путина применить ядерное оружие”, - подытожил Андрей Мельник.

Напомним,

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт совершила неожиданный визит в Украину. Министр была рада пообщаться с нашими бойцами и увидеть систему “Гепард” на боевом дежурстве.