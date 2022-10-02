Президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии и Румынии призвали союзников существенно увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление.
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"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток россии аннексировать любые украинские территории. Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от россии немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", – говорится в заявлении.
Детали
Под документом подписались:
• Милош Земан (Чехия);
• Алар Карис (Эстония);
• Эгилс Левитс (Латвия);
• Гитанас Науседа (Литва);
• Стево Пендаровский (Северная Македония);
• Мило Дуканович (Черногория);
• Анджей Дуда (Польша);
• Зузана Чапутова (Словакия);
• Клус Йоханник (Румыния).
Напомним
30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.