Президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии и Румынии призвали союзников существенно увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление.

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"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток россии аннексировать любые украинские территории. Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от россии немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", – говорится в заявлении.

Детали

Под документом подписались:

• Милош Земан (Чехия);

• Алар Карис (Эстония);

• Эгилс Левитс (Латвия);

• Гитанас Науседа (Литва);

• Стево Пендаровский (Северная Македония);

• Мило Дуканович (Черногория);

• Анджей Дуда (Польша);

• Зузана Чапутова (Словакия);

• Клус Йоханник (Румыния).

Напомним

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.