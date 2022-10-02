Папа Римский о войне в Украине: умоляю путина прекратить эту спираль насилия и смерти

КИЕВ. 2 октября. УНН. Папа Римский Франциск призвал российского диктатора владимира путина прекратить войну, а президента Украины Владимира Зеленского – быть открытым к переговорам ради достижения мира. Об этом он заявил во время воскресного обращения, информирует УНН.

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«Мой призыв адресован в первую очередь президенту рф. Я умоляю его прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа. Я с другой стороны, я опечален страданиями украинского народа в результате агрессии, которую он перенес. Я обращаюсь с не менее уверенным призывом к Президенту Украины быть открытым для серьезных предложений к миру. Я настоятельно призываю всех действующих международных лиц и политических лидеров сделать все возможное, чтобы положить конец войне, не позволяя втянуть себя в опасную эскалацию, а также поддерживать и продвигать инициативу к диалогу», – заявил Папа.

Также он добавил обеспокоенность относительно аннексии россией украинских территорий, которая противоречит международному праву и увеличивает риск ядерной эскалации.

Напомним

Папа Римский Франциск во время недавней поездки в Казахстан заявил, что ошибочно называть конфликт в Украине российско-украинской войной, поскольку на самом деле это "мировая война".