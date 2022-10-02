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Производство "Байрактаров" в Украине: Ермак начал визит в Турцию

Производство "Байрактаров" в Украине: Ермак начал визит в Турцию

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава офиса Президента Андрей Ермак начал визит в Турцию, где встретился с руководителями компании Baykar. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.

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«Начал визит в Турцию, где встретился с руководителями компании Baykar и посетил производственные мощности компании, производящей беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Также побывал в Исследовательском центре компании Baykar, засвидетельствовав его фактическое открытие», – сообщил Ермак.

Детали

Во время встречи с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами Глава Офиса Президента обсудил текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности по производству БПЛА на территории Украины.

Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании «Байкар» на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей.

Также, во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского вручен Орден «За заслуги» III степени председателю Совета директоров и техническому директору компании «Байкар» Сельчуку Байрактару.

Напомним

Турецкая компания Baykar планирует построить в Украине не только завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и исследовательский центр.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция
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