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Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры: детали

Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры: детали

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в это воскресенье поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили BFMTV в Елисейском дворце, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, главы двух государств обсудили ситуацию в Запорожье, "которая остается очень тревожной. Президент Франции осудил арест российскими войсками директора Запорожской АЭС".

Президенты упомянули об "очень краткосрочной срочности разрешения на ротацию украинского персонала, который обеспечивает работу и безопасность объектов".

Кроме того, Эммануэль Макрон вновь осудил незаконную аннексию четырех украинских регионов россией, добавляет издание.

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Напомним

Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина
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