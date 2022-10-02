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Вступление Украины в НАТО: Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку

Вступление Украины в НАТО: Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Центральной и Восточной Европы за поддержку вступления Украины в НАТО. Об этом он написал в Твиттере, передает УНН.

Цитата

«Искренне благодарен нашим добрым соседям – странам Центральной и Восточной Европы – за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки рф аннексировать территории Украины», – написал Зеленский.

Напомним

Президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии и Румынии призвали союзников существенно увеличить военную помощь Украине и поддержали её членство в НАТО.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Европа, Владимир Зеленский
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