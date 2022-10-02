Новости: Политика
2 октября 2022, 18:00 • Варвара Крат • 4995
Вступление Украины в НАТО: Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Центральной и Восточной Европы за поддержку вступления Украины в НАТО. Об этом он написал в Твиттере, передает УНН.
Цитата
«Искренне благодарен нашим добрым соседям – странам Центральной и Восточной Европы – за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки рф аннексировать территории Украины», – написал Зеленский.
Напомним
Президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии и Румынии призвали союзников существенно увеличить военную помощь Украине и поддержали её членство в НАТО.
30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram