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Обсудили усиление оборонной поддержки Украины: Зеленский сообщил подробности переговоров с Макроном

Обсудили усиление оборонной поддержки Украины: Зеленский сообщил подробности переговоров с Макроном

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном - обсудили важность усиления оборонной поддержки Украины, передает УНН.

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"Пообщался с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили важность усиления оборонной поддержки Украины. Касаясь темы ядерного шантажа россией, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленной демилитаризации", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Зеленский также поблагодарил за решительное осуждение незаконных референдумов и попытки аннексии агрессором областей Украины.

"Ожидаем жесткой реакции мира в отношении незаконных действий россии, в частности путем усиления санкционного давления", - резюмировал глава государства.

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Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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