Пока будет продолжаться война с рф: США готовы выделять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно - СМИ

КИЕВ. 2 октября. УНН. США готовы предоставлять Украине ежемесячную помощь в 1,5 млрд долларов до тех пор, пока будет продолжаться война с россией, а также призвали союзников на выделение аналогичных сумм. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как сообщает Bloomberg, ежемесячное финансирование, которое планирует выделять США, будет направлено на базовые государственные расходы, школы, больницы и энергосистему Украины.

Также администрация Байдена провела переговоры с лидерами стран ЕС по внедрению механизмов ежемесячной финансовой поддержки Украины. Таким образом Соединенные Штаты призывают союзников разделить нагрузку на украинскую экономику из-за затяжной войны, чтобы удержать ее на плаву.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, где тот заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на любые незаконные шаги путина.