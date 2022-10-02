Новости: Политика
2 октября 2022, 19:36 • Тоня Туманова • 4545
Гросси - Кулебе: МАГАТЭ не жалеет усилий для освобождения похищенного россией директора ЗАЭС
КИЕВ. 2 октября. УНН. МАГАТЭ не жалеет усилий для освобождения похищенного россией директора ЗАЭС. В этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, передает УНН со ссылкой на сообщение дипведомства.
Детали
Кулеба сообщил, что разговаривал с Рафаэлем Гросси, чтобы сообщить ему, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Я отметил, что россия должна вывести войска и военную технику со станции. Он заверил, что МАГАТЭ не жалеет усилий для освобождения похищенного россией директора ЗАЭС", - отметил Кулеба.
Напомним
Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Источник: УНН
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