Гросси - Кулебе: МАГАТЭ не жалеет усилий для освобождения похищенного россией директора ЗАЭС

КИЕВ. 2 октября. УНН. МАГАТЭ не жалеет усилий для освобождения похищенного россией директора ЗАЭС. В этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, передает УНН со ссылкой на сообщение дипведомства.

Детали

Кулеба сообщил, что разговаривал с Рафаэлем Гросси, чтобы сообщить ему, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Я отметил, что россия должна вывести войска и военную технику со станции. Он заверил, что МАГАТЭ не жалеет усилий для освобождения похищенного россией директора ЗАЭС", - отметил Кулеба.

Напомним

Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.