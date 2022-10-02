Кулеба завтра отправляется в Африку: турне начнется с визита в Сенегал

КИЕВ. 2 октября. УНН. Завтра глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправится в первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Как сообщили в МИД, первым делом министр иностранных дел посетит Сенегал, передает УНН.

Детали

Как сообщили в МИД, 3-12 октября состоится первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки. Министр Кулеба начнет турне с визита в Сенегал.

Турне является важным элементом Африканской стратегии, которая была разработана в МИД по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и стала “дорожной картой” развития отношений нашего государства с регионом, отметили в ведомстве.

Добавим

Ключевой темой переговоров министра станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности последней попытки аннексии украинских территорий.

Другими приоритетами переговоров будут укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы Дія, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni. В рамках визитов также запланировано проведение ряда бизнес-форумов с участием ведущих украинских и африканских компаний.

Визиты главы МИД откроют новый раздел сотрудничества со странами Африканского континента и будут способствовать воплощению глобальной и проактивной дипломатии Украины. Турне министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина - Африка, добавили в дипведомстве.

Ранее

Зеленский сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью планирует посетить страны Африканского континента.