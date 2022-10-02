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Обеспечение потребностей Украины в отпоре вооруженной агрессии рф: Залужный поговорил с генералом Милли

Обеспечение потребностей Украины в отпоре вооруженной агрессии рф: Залужный поговорил с генералом Милли

КИЕВ. 2 октября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает УНН.

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"Сегодня вечером провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии", - написал Залужный в Telegram.

Добавим

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил "весь Американский народ и его лидеров за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в эти трудные времена".

Ранее

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 60 110 оккупантов.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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