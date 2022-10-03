Ермак встретился с советниками Байдена и Эрдогана в Турции

КИЕВ. 3 октября. УНН. Глава офиса Президента Андрей Ермак вчера 2 октября встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином и советником главы США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.

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"Обсудили ход ситуации на фронте и координацию мер по реагированию на последние агрессивные действия рф. Я акцентировал на необходимости получения Украиной надежных международных гарантий безопасности до приобретения нашим государством членства в НАТО. Также напомнил, что Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины, которую возглавляю вместе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, подготовила рекомендации по Киевскому договору о безопасности, заключение которого должно обеспечить для украинской стороны действенные гарантии безопасности на этот переходный период", - отметил он.

Ермак сообщил, что отдельно подчеркнул важность жесткой реакции на проведение россией так называемых референдумов на временно оккупированных украинских территориях и принятие незаконного решения об их аннексии.

"Эти референдумы являются ничтожными, они не меняют реальность. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. Это – принципиальная позиция президента Владимира Зеленского, всего военно-политического руководства Украины и украинского народа. Мы обсудили продолжение помощи по безопасности украинской армии, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания", - добавил он.

Напомним

Глава офиса Президента Андрей Ермак начал визит в Турцию, где встретился с руководителями компании Baykar.