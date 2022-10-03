Поддержка вступления в НАТО в Украине самая высокая за историю наблюдений - опрос

КИЕВ. 3 октября. УНН. 83% опрошенных поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения референдума - это самая высокая поддержка за историю наблюдений, свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1-2 октября, пишет УНН.

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"Поддержка вступления в НАТО – самая высокая за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против – 4%, не проголосовали бы 9%. В июне 2022 года поддерживали вступление в Альянс 76%", - говорится в сообщении.

Детали

Что касается вступления в ЕС, то по результатам опроса 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп.

В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% - за вступление, 9% – против, 17% – не пришли бы на голосование). Несмотря на это по сравнению с предыдущим опросом динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительная (в июне за – 55%, против – 20%, не пришли бы голосовать – 22%).

Добавим

Курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Украина подала заявки на вступление в ЕС и НАТО.

Справочно

Опрос проводился среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.