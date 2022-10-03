В этом году Украина планирует начать полноценные переговоры о членстве в ЕС - Стефанчук

КИЕВ. 3 октября. УНН. До конца 2022 года Украина планирует перейти к полноценным переговорам о членстве в Европейском Союзе. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с делегацией председателей парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС и первого вице-президента европейского парламента Отмара Караса, передает УНН.

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"В наших планах до конца этого года выполнить все семь требований Европейской комиссии и перейти к полноценным переговорам относительно дальнейшего членства Украины в ЕС", – сказал Стефанчук.

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Председатель ВР рассказал европейским коллегам, что уже сделано для получения членства в ЕС: осуществлены шаги для адаптации украинского законодательства к европейскому, переформатирована деятельность парламента для секторального обеспечения соответствия евроинтеграционным перспективам, налажено сотрудничество с европейскими институтами.

Стефанчук также выделил то, в чем Украина нуждается уже сегодня: военная помощь, усиление санкционного давления на рф, энергетическая безопасность, финансовая поддержка Украины в постепенном восстановлении.

Напомним

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.