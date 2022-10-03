Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,64 0,0750 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Когда менять летнюю резину и как подготовить автомобиль к зиме - рассказал эксперт
Когда менять летнюю резину и как подготовить автомобиль к зиме - рассказал эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5325

В этом году Украина планирует начать полноценные переговоры о членстве в ЕС - Стефанчук

В этом году Украина планирует начать полноценные переговоры о членстве в ЕС - Стефанчук

КИЕВ. 3 октября. УНН. До конца 2022 года Украина планирует перейти к полноценным переговорам о членстве в Европейском Союзе. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с делегацией председателей парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС и первого вице-президента европейского парламента Отмара Караса, передает УНН.

Цитата

"В наших планах до конца этого года выполнить все семь требований Европейской комиссии и перейти к полноценным переговорам относительно дальнейшего членства Украины в ЕС", – сказал Стефанчук.

Добавим

Председатель ВР рассказал европейским коллегам, что уже сделано для получения членства в ЕС: осуществлены шаги для адаптации украинского законодательства к европейскому, переформатирована деятельность парламента для секторального обеспечения соответствия евроинтеграционным перспективам, налажено сотрудничество с европейскими институтами.

Стефанчук также выделил то, в чем Украина нуждается уже сегодня: военная помощь, усиление санкционного давления на рф, энергетическая безопасность, финансовая поддержка Украины в постепенном восстановлении.

Напомним

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Президент Владимир Зеленский убежден, что после победы Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.