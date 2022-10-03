"Несмотря на войну": министр обороны Литвы за начало переговоров о вступлении Украины в НАТО уже сейчас

КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что переговоры и процедуры по приему Украины в НАТО должны начаться уже сейчас, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата

"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (относительно членства в НАТО - ред.), даже если это кажется трудной целью", - сказал министр обороны Литвы.

По словам Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, "несмотря на войну".

"Самое главное - это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран - согласие о том, что эту страну (Украину - ред.) можно принять в НАТО, и сам процесс должен начаться независимо от войны", – сказал Анушаускас.

Детали

"В этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны (...) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", - отметил глава Минобороны Литвы.

По словам Анушаускаса, событием, которое подтолкнуло Украину к такому решению, стала аннексия россией четырех областей Украины в пятницу. "30 сентября правитель кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор достиг результата угрозами, а в 21-м веке - войной, хотя очевидно, что война не даст таких желаемых кремлем результатов", - сказал министр.

Дополнение

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, после которого объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.