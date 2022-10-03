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Литва высылает из страны временного поверенного в делах россии

Литва высылает из страны временного поверенного в делах россии

КИЕВ. 3 октября. УНН. Литва высылает из страны временного поверенного в делах россии сергея рябоконя. Его объявили нежелательным лицом в Литве, рябоконь должен покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, информирует УНН.

Цитата

«Такое решение Литвы было принято с учетом информации, предоставленной ответственными органами власти, которая обосновывает тот факт, что последние действия и заявления сергея рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в сообщении.

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В пресс-релизе указано, что представителю посольства россии в Литве также был выражен решительный протест против объявленного 30 сентября президентом россии незаконного решения об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых временно оккупированы россией.

Дополнение 

российский президент владимир путин подписал «договоры» об аннексии оккупированных регионов юга и востока Украины. 

Источник: УНН
Теги: МИД, Литва, война с Россией
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