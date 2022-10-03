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Сегодня послы ЕС рассмотрят восьмой пакет санкций против россии

Сегодня послы ЕС рассмотрят восьмой пакет санкций против россии

КИЕВ. 3 октября. УНН. Сегодня послы Европейского Союза рассмотрят восьмой пакет санкций против россии. Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

"Сегодня утром послы ЕС обсуждают последний пакет санкций против россии. Они снова соберутся в 16.00. Есть шанс, что сегодня санкциям дадут "зеленый свет". Цель по-прежнему состоит в том, чтобы это было сделано до Пражского саммита в четверг", – написал Йозвяк.

Напомним

Ранее Рикард Йозвяк писал, что Евросоюз, вероятно, не будет вводить ограничение цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции
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