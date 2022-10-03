Исследовали более 200 компаний: правительству передали новый перечень претендентов на санкции, среди них – "дочка" Газпрома

КИЕВ. 3 октября. УНН. ГБР передало в Кабинет министров Украины список российских компаний и граждан о включении их в санкционный список. Среди компаний, в частности, ООО «Газпром Экспорт», ООО «Межиричанский горно-обогатительный комбинат» и ПАО «Пентопак». Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Сообщается, что работники ГБР исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировали списки компаний, принадлежащих российским структурам или гражданам.

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«На основе этой работы ГБР подготовило письмо в Кабинет министров Украины о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц», - говорится в сообщении.

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Да, среди них:

· ООО «Газпром Экспорт» (дочернее предприятие российского «Газпрома»).

· ООО «Межиричанский горно-обогатительный комбинат»

· ООО «Морской специализированный порт «Ника-Тера»

· ПАО «Пентопак»

· ЧАО «Винницабытхим» (контролируется российским АО «Невская Косметика»)

· ООО «Татнефть-АЗС-Украина» (учредитель – российская «Татнефть»)

· ООО «Полтава-Капитал»

· ООО «Харьков-Капитал» и другие юридические лица и отдельные деятели

«Также еще раньше по материалам ГБР Совет национальной безопасности и обороны Украины уже принял решение об изъятии активов некоторых российских компаний или на них уже наложены соответствующие санкции», - информирует ГБР.

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Среди них:

· Имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен.

· Благодаря работе ГБР заблокированы активы экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Это имущество Захарченко и приближенных к нему лиц на сумму 1,4 млрд грн передано в АРМА, а также инициирован вопрос о передаче имущества в доход государства.

· Наложен арест на имущество, счета и корпоративные права в Украине группы компаний российской «Татнефти». Танспортные средства и объекты недвижимого имущества этих компаний арестованы и переданы в управление в Национальное агентство по вопросам розыска и менеджмента.