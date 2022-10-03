Нардепов от запрещенных партий хотят лишить депутатских полномочий. В ВР зарегистрировали законопроект

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается установить, что запрет деятельности политической партии является основанием для приостановления полномочий избранного от такой партии народного депутата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Законопроектом №8089 предлагается установить, что запрет деятельности политической партии является основанием для приостановления осуществления полномочий избранного от такой политической партии народного депутата Украины, определенных частью второй статьи 6 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», а также - для досрочного прекращения полномочий депутатов местного совета, от местной организации которой (партии) выдвигались и были избраны соответствующие лица депутатами местного совета, в порядке, установленном Законом Украины «О статусе депутатов местных советов».

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Так, нардепов из запрещенных партий хотят лишить полномочий участвовать в заседаниях Верховной Рады Украины, в работе депутатских фракций (групп), в работе комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, образованных Верховной Радой Украины, выполнять поручения Верховной Рады Украины и ее органов, участвовать в работе над законопроектами, другими актами Верховной Рады Украины, участвовать в парламентских слушаниях, а также обращаться с депутатским запросом или депутатским обращением, без принятия отдельного решения Верховной Рады Украины.

Также отмечается, что нардеп теряет полномочия председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя, секретаря комитета, временной специальной комиссии, временной следственной комиссии, образованных Верховной Радой Украины, без принятия отдельного решения Верховной Рады Украины.

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Кроме того, они не могут быть избранными на должности Председателя Верховной Рады Украины, Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады Украины, не могут вступать в состав депутатских фракций (групп), или объединяться в такие фракции (группы); не могут участвовать в заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп).

Сообщается, что положения настоящего Закона будут распространяться на народных депутатов Украины, начиная с народных депутатов Украины девятого созыва, а также на депутатов местных советов, начиная с депутатов местных советов, избранных на очередных местных выборах 25 октября 2020 года.

Дополнение

В Украине запрещена деятельность пророссийских партий.

12 июля Восьмой апелляционный административный суд запретил Рабочую партию Украины, 8 июня была запрещена деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня - "Социалисты" и "Справедливость и развитие", 14 июня - "НАШИ", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня - "Социалистическая партия Украины", 16 июня - "Левая оппозиция", "Партия Шария", 17 июня - "Союз левых сил", 20 июня - "Оппозиционная платформа – за жизнь", 23 июня - "Прогрессивная социалистическая партия Украины", 24 июня - "Русь Единая".