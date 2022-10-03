"Зерновая инициатива": за два месяца экспортировано 5,9 млн тонн агропродукции

КИЕВ. 3 октября.УНН. В течение двух месяцев «зерновой инициативы», Украина экспортировала 5,9 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

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«Сегодня, 3 октября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 77,4 тыс тонн зерна для стран Африки, Азии и Европы. Из Одесского порта вышли балкеры FPMC B 201 и MICHALIS, а из порта «Черноморск» — SPRING, SAFFET AGA», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, балкер SPRING доставит 8 тыс тонн кукурузы в Египет.

«С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 5,9 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 261 судно с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, заходящих и выходящих из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Таким образом, коридор заработал в обе стороны.