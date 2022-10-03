Украина и Сенегал активизируют сотрудничество в торговле, ИТ и образовании

КИЕВ. 3 октября.УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и сенегальцев за рубежом Аисатой Таль Саль обсудили шаги для активизации сотрудничества в сферах ИТ, цифровизации, кибербезопасности, торговли и образования. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Отмечается, что Кулеба прибыл в Сенегал в рамках первого в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.

Цитата

«В рамках Африканской стратегии Украина углубляет отношения со странами Африканского континента. Символично, что первой остановкой в рамках моего африканского турне стал именно Сенегал — важная страна, которая сейчас председательствует в Африканском Союзе. Вместе с моей коллегой Аисатой сегодня мы договорились открыть новый раздел взаимовыгодного сотрудничества Украины и Сенегала», — отметил Кулеба.

Детали

Сообщается, что в этом контексте министры обсудили шаги для активизации сотрудничества в сферах ИТ, цифровизации, кибербезопасности, торговли и образования. Глава МИД Сенегала поблагодарила правительство Украины за организацию безопасной эвакуации сенегальских студентов из зон боевых действий.

Министр выразил благодарность Сенегалу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул важность активизации усилий для защиты основополагающих норм и принципов международного права на фоне российской агрессии.

«россия напала не только на Украину. Она несет разруху и поддерживает военные перевороты в Африке. Мы должны объединить наши усилия, чтобы остановить этот негативный тренд», — подчеркнул Кулеба.

Министр также поднял вопрос негативного влияния войны рф против Украины на продовольственную безопасность в Африке.

«Разрушая сельскохозяйственную инфраструктуру Украины и блокируя доступ к портам в Черном и Азовском морях, россия пытается не только ограничить основные статьи украинского экспорта, но и лишить миллионы африканцев доступа к жизненно необходимому украинскому продовольствию», - сказал Кулеба.

В этом контексте министр призвал Сенегал как председательствующее государство в Африканском Союзе использовать свое влияние на Москву для продолжения действия Черноморского зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

«По итогам переговоров Дмитрий Кулеба и Аисата Таль Саль подписали меморандум между министерствами иностранных дел о подготовке сенегальских дипломатов на базе Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Зеленский сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью планирует посетить страны Африканского континента.