День приговора для рашистов обязательно наступит: Зеленский отреагировал на ракетный удар по больнице на Харьковщине

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на ракетный удар оккупантов по больнице на Харьковщине и подчеркнул - день приговора для рашистов обязательно наступит, передает УНН.

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"Купянск. Под обстрелами главный лечебный корпус городской больницы. Врач погиб, медсестра ранена.

Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, российские оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе.

Погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется.

Здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.