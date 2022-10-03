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День приговора для рашистов обязательно наступит: Зеленский отреагировал на ракетный удар по больнице на Харьковщине

День приговора для рашистов обязательно наступит: Зеленский отреагировал на ракетный удар по больнице на Харьковщине

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на ракетный удар оккупантов по больнице на Харьковщине и подчеркнул - день приговора для рашистов обязательно наступит, передает УНН.

Цитата

"Купянск. Под обстрелами главный лечебный корпус городской больницы. Врач погиб, медсестра ранена.

Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, российские оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе.

Погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется.

Здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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