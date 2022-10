Украина без Крыма и повторные голосования на аннексированных территориях: Илон Маск предложил вариант завершения войны

КИЕВ. 3 октября. УНН. Миллиардер Илон Маск поделился мнениями о вероятном исходе в конце войны, которую начала рф против Украины. В Офисе Президента Украины уже отреагировали, передает УНН.

Цитата

"Повторить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. россия уходит, если на то будет воля народа. Крым формально в составе россии, как и был с 1783 года (до ошибки Хрущева). Водоснабжение Крыма обеспечено. Украина остается нейтральной", - написал Маск и добавил опрос в Twitter.

Детали

Так, по состоянию на 20:01 51.1% - "против" предложенных вариантов, а 48.9% "за".

"Это, скорее всего, будет исходом в конце - вопрос только в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война», - добавил Маск под своим твитом.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на варианты завершения войны, которые предложил Илон Маск.

"Илон Маск есть лучший мирный план", - обралился к миллиардеру Подоляк в Twitter.

Так, Подоляк предложил:

• Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым.

• Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим.

• Военные преступники проходят через международный трибунал.

"Давайте проголосуем?"- добавил Подоляк.

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote?