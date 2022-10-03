"Воля людей": Илон Маск опубликовал новый опрос по Донбассу и Крыму

КИЕВ. 3 октября. УНН. Миллиардер Илон Маск опубликовал новый опрос в котором спросил должна ли воля людей, которые живут на Донбассе и в Крыму, решить "в составе россии они или Украины", передает УНН.

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«Давайте тогда попробуем так: воля людей, которые живут на Донбассе и в Крыму, должна решить, в составе России они или Украины», - написал Маск и добавил опрос в Twitter.

Детали

Так, по состоянию на 21:30 54,6% - "за" предложенный вариант, а 45,4% "против".

После этого Маск написал, что россия проводит частичную мобилизацию и пойдет на полную военную мобилизацию, если Крым будет в "опасности".

"Смерть с обеих сторон будет разрушительной. В россии в три раза больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", - написал Маск.

Добавим

Миллиардер Илон Маск поделился мнениями о вероятном исходе в конце войны, которую начала рф против Украины. По его мнению Крым формально будет в составе россии, как и был с 1783 года. В Офисе Президента Украины быстро отреагировали.