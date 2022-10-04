Кулеба: те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли, не должны прикрываться словом "мир"

КИЕВ. 4 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли не должны прикрывать словом "мир" слова "пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", передает УНН.

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"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли — якобы чтобы не задевать обиженное эго путина или спасти Украину от страданий — не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщение Кулебы появилось после публикаций американского миллиардера, изобретателя Илона Маска в Twitter.

Контекст

Маск поделился мыслями о возможном исходе в конце войны, которую начала россия против Украины. По его мнению, Крым формально будет в составе россии, как и был с 1783 года. В Офисе Президента Украины быстро отреагировали.

Впоследствии Маск опубликовал новый опрос, в котором спросил, должна ли воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, решить, "в составе россии они или Украины".

Также он заявил, что у россии втрое больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения Маска в Twitter и опубликовал опрос в котором спрашивает, какой Маск больше нравится – тот, кто поддерживает Украину или рф.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также ответил на сообщения в Twitter Илона Маска относительно предложенного "мирного плана" для Украины. Кислица отметил, что в следующий раз, когда ему понадобится сантехник, он позвонит Маску.