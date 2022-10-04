Зеленский ввел в действие решение СНБО с упоминанием о невозможности проведения переговоров с путиным

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным, содержатся решение по обращению к НАТО и поручение правительству работать над увеличением военно-технической помощи Украине, а также упоминание о санкционном реагировании, пишет УНН.

Детали

Указом №679/2022 от 30 сентября, обнародованным на сайте Президента, вводится в действие решение СНБО от 30 сентября "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

В решении, в частности, указано, что СНБО "решил констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным".

Также решением СНБО решено одобрить текст совместного обращения Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора. Решение о заявке на ускоренное вступление в НАТО Зеленский озвучил после заседания СНБО 30 сентября.

Также решением СНБО Кабмину поручено "подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенному увеличению масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих".

"В условиях эскалации со стороны Российской Федерации Кабинету министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине", - говорится в решении СНБО.

Также решением рекомендовано Верховной Раде ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны рф.

Дополнение

30 сентября путин утвердили аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, после которого объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.