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Бьют дальше, чем HIMARS: Украина обсуждает с США поставки ракет

Бьют дальше, чем HIMARS: Украина обсуждает с США поставки ракет

Оксана Маркарова

КИЕВ. 4 октября. УНН. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN заявила, что Киев обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS, передает УНН.

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"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Сейчас дискуссии продолжаются, - рассказала Маркарова. - Мы надеемся, что США предоставят нам вооружение. Мы покажем не только эффективное применение его, но и как ответственно его будут использовать".

Детали

Отвечая на вопрос, предоставит ли Украина Соединенным Штатам право контролировать выбор целей в случае поставки ракет с дальностью полета более 100 км, госпожа посол отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Как вы можете наблюдать, наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. У нас есть встречи на базе Рамштайн, где мы обсуждаем и делимся большим количеством информации. Я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание относительно того, что мы делаем".

Добавим

Украина предлагает США полную и постоянную информацию о списке предполагаемых российских целей, чтобы преодолеть сопротивление администрации Байдена по предоставлению нового набора мощных ракетных систем большой дальности ATACMS. Об этом телеканалу CNN сообщили несколько официальных лиц, знакомых с дискуссиями.

Напомним

Соединенные Штаты передадут Украине четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, военная помощь, помощь
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