Мяч на стороне НАТО: посол о дальнейших шагах для вступления Украины

КИЕВ. 4 октября. УНН. Сейчас мяч на стороне НАТО, дискуссия о членстве Украины в Альянсе приобрела формализованный характер. Об этом во время брифинга сообщила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко, передает УНН.

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"Что касается конкретного плана действий, то здесь конечно мяч на стороне НАТО, потому что после того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение и высказать свою позицию. То, что меня радует в моей работе – теперь дискуссия о нашем будущем членстве по факту получила формализованный характер", – сказала Галибаренко.

Детали

По словам посла, ранее это были неофициальные обсуждения, которые проводили в кулуарах.

"Теперь обсуждение будет происходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Второе обсуждение, я не исключаю, что состоится, возможно, в рамках заседания министров обороны. Среди крупных мероприятий – это так же в ноябре заседание министров иностранных дел НАТО. То есть мы уже формализуем эту дискуссию", – рассказала Галибаренко.

Она отметила, что встреча министров обороны состоится 12-13 октября.

"То есть у нас сначала будет встреча в формате "Рамштайн" – это специальная контактная группа по поддержке Украины, а на следующий день состоится заседание министров обороны, где мы ожидаем нашего министра обороны Резникова", – сказала Галибаренко.

Напомним



30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

2 октября президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии и Румынии призвали союзников существенно увеличить военную помощь Украине и поддержали ее членство в НАТО. Ранее Канада также поддержала членство Украины в НАТО.