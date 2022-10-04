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Готовы ждать: в кремле отреагировали на решение Зеленского отказаться от переговоров с путиным

Готовы ждать: в кремле отреагировали на решение Зеленского отказаться от переговоров с путиным

КИЕВ. 4 октября. УНН. В кремле отреагировали на решение Президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с российским президентом владимиром путиным. Слова пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова, который сказал, что в кремле готовы "ждать", цитируют росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента или уже дождёмся будущего президента Украины, который изменит свою позицию..." - сказал песков.

Ранее

Зеленский ввел в действие решение СНБО с упоминанием о невозможности проведения переговоров с путиным.

Источник: УНН
Теги: Россия, война
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