"Попытка нас шантажировать": глава МИД Германии раскритиковала неоднократные угрозы путина применить ядерное оружие

КИЕВ. 4 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Варшаву заявила, что президент рф владимир путин пытается шантажировать весь мир ядерным оружием, сообщает Spiegel, информирует УНН.

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«Мы воспринимаем все серьезно, это также попытка нас шантажировать. В этом отношении международное сообщество не должно останавливаться на таких угрозах», - сообщила немецкий дипломат.

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Также она отметила, что временно оккупированные россией территории Украины являются ее частью, несмотря на референдумы. Бербок добавила, что Европейский Союз готовит уже восьмой пакет санкций против россии и будет продолжать поддерживать Украину, включая военную помощь.

Дополнение

23 сентября коллаборационисты на временно оккупированных территориях начали псевдореферендумы о присоединении к россии, они продолжались до 27 сентября. российские пропагандисты опубликовали сфабрикованные «результаты».

российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.